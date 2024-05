Da Bruxelles ai Comuni, senesi al voto

di Orlando Pacchiani

Mancano meno di due settimane alle elezioni che coinvolgeranno circa duecentomila senesi per le Europee, meno di centocinquantamila nei ventinove Comuni chiamati al rinnovo delle rispettive amministrazioni. La chiave di lettura politica, che arriverà soprattutto dal voto europeo nel capoluogo dove Fratelli d’Italia prova a contendere il primato al Pd, non deve sottacere la rilevanza del voto per le ventinove comunità chiamate a scegliere gli amministratori a loro più vicini. Quelli che davvero trovano tutti i giorni per strada o nel negozio sotto casa, ai quali affidano la soluzione di problemi tangibili e quotidiani.