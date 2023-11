"Da aprile avvallamento in viale dei Mille. Ma i lavori non partono"

C’è un’interrogazione della consigliera comunale Monica Casciaro del gruppo Siena Sostenibile relativa all’avvallamento della carreggiata in viale dei Mille: la consigliera chiede "quali sono i motivi ostativi per l’amministrazione comunale che non ha ancora avviato i lavori di ripristino della pavimentazione stradale originale?" La premessa è che "viale dei Mille rappresenta il viale principale di accesso pedonale verso il centro storico - si legge nel testo –, oltre ad essere collocato lungo l’anello veicolare più prossimo al centro con l’accesso ad uno dei principali parcheggi cittadini. Ed è una delle zone maggiormente interessate dai flussi turistici pedonali in arrivo in città". Ecco in questa zona strategica ci sono "transenne negli stalli di sosta che limitano la sosta degli autobus e delle moto. L’avvallamento si è manifestato alla fine di aprile e non si è ancora intervenuti".