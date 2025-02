Cus, corsi di autodifesa con la sezione Judo. Si parte lunedì 3 marzo

Da oltre 20 anni la sezione Judo del Cus Siena propone corsi di difesa personale. L’istruttore federale Gianni Colombini abilitato all’insegnamento Mga (Metodo Globale di Autodifesa) si mette a disposizione delle persone, che vogliono affrontare le problematiche della sicurezza. Molte situazioni si presentano per strada, al lavoro e anche in casa. Il corso di terrà al Pala Nibbi in via Aldo Moro a San Miniato, a partire da lunedì 3 marzo alle 21, avrà una durata di due mesi, in cui gli istruttori del Cus metteranno a disposizione la loro esperienza, nel campo della difesa. Il corso insegna le basi anche a persone che non hanno mai fatto sport di contatto. Per partecipare, contattare la segreteria del Cus in via Luciano Bianchi 3, Siena. Tel.: 057752341 (ore 10-13,30 e 16,30-19,30), e-mail: [email protected]; o Gianni Colombini: 3347781450, e-mail: [email protected]