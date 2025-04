"CuriAmo il rione". Bambini e novizi anche nella Palla a Corda

di Laura ValdesiSIENAGuanti, sacchetti, pettorine. Bambini e novizi saranno i protagonisti ma braccia aperte anche agli adulti che vorranno prendersi cura del proprio rione. Un’iniziativa che ha il sapore del gioco auto-educativo per aiutare i piccoli a diventare buoni contradaioli e senesi. L’appuntamento del 3 maggio, che avverrà in contemporanea nelle Consorelle che aderiranno, cade in un momento particolarmente delicato per la città. Si sono verificate tensioni e disordini, forte l’appello dei residenti a contrastare chi deturpa Siena con scritte e comportamenti incivili. Vedi il caso del vicolo della Palla a Corda che sbocca proprio dove c’è la stalla del Drago. Sicuramente i bambini con i grandi si prenderanno ’cura’ anche di questo angolo così bello eppure da anni al centro di problemi di vivibilità tanto che sono state installate telecamere e fatte denunce. Un’iniziativa che non è nata certo per contrastare i gravi problemi che si sono manifestati nel centro storico nelle ultime due settimane. Tuttavia consente di ’occupare’ spazi nei rioni lanciando un messaggio importante.

"CuriAmo il nostro rione 2025", il nome dell’iniziativa frutto di un progetto congiunto delle commissioni solidarietà-mutuo soccorso da un lato e dei gruppi piccoli e novizi dall’altro, di cui si occupano per il Magistrato, rispettivamente, il priore Alberto Benocci del Valdimontone e Marco Grandi della Chiocciola. L’obiettivo è valorizzare il territorio di ogni Consorella imparando appunto a prendersene cura consolidando l’attenzione verso quest’ultimo come fosse casa propria. Tramandando comportamenti corretti per rispettare e tenere in ordine le strade. Si badi bene, nessuno si sostituisce alla pulizia della città puntando però a rafforzare il senso civico e di solidarietà sociale.

L’appuntamento è sabato 3 maggio dalle 10 alle 12. A preparare l’evento saranno Fabio Verdiani che coordina i gruppi piccoli, Giulia Peri che si occupa di giovani e novizi mentre Ombretta Sanelli è da sempre punto di riferimento delle commissioni solidarietà.