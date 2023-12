Cuperlo ospite al Ruffolo. Promessa Democratica: "Il Pd si apra ai civici"

Gianni Cuperlo ospite al Ruffolo del coordinamento di Promessa Democratica Siena, guidato dall’ex consigliera comunale Pd Giulia Periccioli. Il confronto con gli iscritti, avvenuto alla presenza di Daniele Cortonesi in rappresentanza dell’esecutivo provinciale e moderato dalla giornalista Cristiana Mastacchi (tutti nella foto) è diventato l’occasione per lanciare un messaggio di apertura ai civici. "Mi riferisco a coloro che con noi condividono contenuti e valori di centrosinistra – ha spiegato Periccioli – senza etichette". In particolare il riferimento va a quel nucleo di persone vicine ai Dem che durante le scorse amministrative a Siena hanno deciso di entrare nel Polo Civico senese, non sostenendo quindi la candidata sindaco del centrosinistra Anna Ferretti.

"La coalizione della Ferretti andava allargata – commenta Periccioli – dialogando proprio con il mondo civico. L’incontro con Gianni Cuperlo, ex presidente del Pd che avevamo sostenuto durante il Congresso nazionale contro Elly Schlein, è stato organizzato non tanto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, ma per rilanciare la nostra azione politica in città, in antitesi alla politica fatta nelle segrete stanze". L’iniziativa con Cuperlo si inserisce quindi in un percorso finalizzato a capire se Promessa Democratica può ancora offrire uno stimolo a confronti e dibattiti con i cittadini, per tornare a fare la politica, ripristinando un filo diretto con elettori e simpatizzanti.

C.B.