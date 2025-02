Cultura e sostenibilità ambientale. Musica e grafica al Gori Martini

Incontri e performance musicali all’insegna della cultura e della sostenibilità ambientale tornano protagonisti a Serre di Rapolano nell’appuntamento in programma sabato 1° marzo al Teatrino Gori Martini con la rassegna TVSpenta Talks&Music Winter Edition promossa dall’associazione TVSpenta. Alle 21 Martina Filippella, illustratrice e grafica freelance conosciuta come Diari di Brodo, sarà intervistata dall’illustratore Marco Bregolato prima di lasciare spazio, alle 22.30, all’esibizione di Coca Puma. Alle 23.30 DJ set con Gelton. Nel corso della serata sarà presentata l’edizione 2025 di ‘TVSpenta dal Vivo’. La giornata sarà arricchita dal focus group ‘DeCarbonizzazione in campo culturale e creativo. Idee per il nostro territorio’, in programma alle 18.15 al Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio.