’Cronisti in classe’ record. Sfida fra 800 studenti. In campo 27 ’squadre’

di Laura Valdesi

SIENA

"Cronisti in classe", iscrizioni record per la sfida fra gli studenti organizzata da La Nazione. Saranno infatti ben 27 le ’squadre’ che si confronteranno realizzando inchieste sui temi a loro più cari ma anche sulle tracce sottoposte ai giovani dai tanti compagni di viaggio dell’iniziativa che punta a sollecitare la fantasia e l’approfondimento da parte dei ragazzi, riflettendo su ciò che li circonda. Ad accompagnarli in questo percorso saranno una nutrita schiera di docenti-tutor, alcuni ’debuttanti’ ed altri invece veterani. Bellissimo che siano rappresentate dalle scuole tutte le ’anime’ territoriali della nostra provincia, dall’Amiata alla Valdichiana, dalla Valdelsa alle Crete, dal Chianti alla Val d’Orcia, alla Val di Merse. A Siena, naturalmente. Record di ’squadre’ ma anche di studenti partecipanti: 811. Mai così tanti grazie anche alla partecipazione, per la prima volta, di quelli delle scuole elementari a cui ’Cronisti in classe’ dà il benvenuto. Un bel gruppo che battaglierà per conquistare i tantissimi premi messi in palio dagli sponsor e dai compagni di viaggio, che verranno consegnati nella cerimonia finale al PalaOrlandi il 24 maggio. Dove tutti si ritroveranno uniti in un abbraccio festoso dopo la lunga e leale competizione a colpi di inchieste.

Si parte l’8 febbraio con la prime due pagine realizzate dalle scuole. Pagine che avranno quest’anno un nuovo look, molto più rock e moderno, per stare al passo con i giovani. I lavori che verranno da loro realizzati da ora al 3 maggio saranno pubblicati come sempre anche nell’apposito sito on line di ’Cronisti in classe’ dove potranno essere votati per aggiudicarsi il titolo di pagina più cliccata. In passato c’è chi ha creato gruppi whatsapp fra genitori e amici per sostenere i ragazzi, chi ha coinvolto addirittura la pro loco per valorizzare gli studenti locali a conferma di un’iniziativa che, giunta alla sua 22esima edizione, riesce a coinvolgere in mille modi le comunità che partecipano attraverso le nuove generazioni.

Allora non resta che tuffarsi nei temi che spaziano dalle sfide dell’intelligenza artificiale all’ambiente, dai trasporti al riciclo dei rifiuti, dalla valorizzazione delle imprese locali e il rapporto con la comunità, fino al volontariato e allo spirito di solidarietà. Naturalmente i social, solo per citarne alcuni. Che la sfida dunque abbia inizio.