Crollo del tetto nella Rsa Rientrano tutti gli ospiti

COLLE

Fine dell’emergenza nella Rsa ‘San Giuseppe’. Tutti gli ospiti, infatti, sono potuti ritornare nella struttura privata a Colle. Va specificato di fatto che di emergenza non si è mai parlato, perché l’intervento era stato più che repentino. Continuano infatti i lavori per poter risolvere la problematica che si è creata un mese fa, circa. Era iniziato tutto sabato 15 aprile, quando il responsabile e rappresentante legale, Leonardo Corsoni e il suo staff si erano accorti del cedimento dei travetti in ferro e laterizio di sostegno a una porzione di tetto.

Nei minuti successivi, la messa in sicurezza e l’intervento dei vigili del fuoco che, dopo le opportune verifiche strutturali, avevano deciso di interdire l’area e disposto l’evacuazione dalle camere dei 13 ospiti della struttura. L’edificio ora è al centro di una poderosa operazione di risistemazione nella parte interessata dal cedimento. Lo stesso sindaco Alessandro Donati aveva sottolineato che la situazione dei travetti non ha fortunatamente causato danni a persone, alle strutture interne e agli arredi della Rsa e questo è il fatto più importate. Sono al lavoro professionisti che stanno cercando nel più breve tempo possibile di riportare all’interno della struttura la normalità.

Sette ospiti, un mese fa, erano stati ricollocati all’interno della stessa Casa San Giuseppe senza ricorrere al loro spostamento in altre strutture, mentre cinque ospiti erano stati trasferiti in altre Rsa del territorio, grazie al supporto del sindaco di Colle Donati e della Ftsa. I cinque ospiti ora sono ritornati nella Casa San Giuseppe. Il montaggio del ponteggio si è già concluso e i lavori sono in corso. La parte del tetto interessata è già stata smontata e ora iniziano i lavori di risistemazione. "Ho comunicato al sindaco che abbiamo messo in sicurezza il piano terra – afferma a La Nazione Corsoni – quindi siamo stati in grado di riportare da noi gli ospiti trasferiti in altre strutture".

D’altro canto lo stesso Corsoni aveva affermato che l’impegno per mettere in sicurezza la struttura e far ritornare gli ospiti nel più breve tempo possibile sarebbe stato massimo.

Lodovico Andreucci