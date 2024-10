Crollo del controsoffitto: "I ragazzi a scuola solo quando i controlli saranno terminati"

Resta parzialmente chiuso l’ITIS dopo il crollo del controsoffitto di un’ala dell’edificio. I lavori per ripristinare i pannelli sono stati già eseguiti. Ma prima di far tornare tutti gli studenti delle sette classi ubicate in quell’ala (cento dei quattrocento studenti di questo Istituto) si devono eseguire approfondite verifiche su tutti i lavori eseguiti nelle diverse aree della scuola. "Questa mattina (ieri ndr) -scrive il sindaco Niccolò Volpini - ho partecipato al sopralluogo alla nostra scuola superiore con il nuovo dirigente Marco Mosconi e altro personale scolastico. Nella circostanza ho voluto ribadire al direttore dei lavori e alla ditta la nostra massima attenzione alla sicurezza dei ragazzi, delle ragazze e del personale che quotidianamente entrano in quello che per noi é un fiore all’occhiello della nostra realtà. Ho chiesto che venisse di nuovo controllato tutto il lavoro svolto perché non possiamo permetterci di sottovalutare un aspetto così determinante. I ragazzi rientreranno a scuola solo dopo che i controlli saranno terminati e le verifiche avranno dato esito positivo". Il sindaco chiede agli studenti "di avere pazienza per il tempo necessario a svolgere i dovuti controlli. Il nostro futuro siete voi, i ragazzi, che meritano il meglio, insieme ai lavoratori e le lavoratrici al corpo insegnante tutto, dell’ambiente di lavoro e il massimo della sua sicurezza". Sulla stessa lunghezza d’onda anche il direttore reggente Marco Mosconi che aggiunge: "Già da giovedì le quinte classi potrebbero far ritorno. In una sistemazione provvisoria ma idonea. La speranza è che le approfondite verifiche, gli accertamenti chiesti dal sindaco sono pienamente condivisi. Quanti giorni resterà chiusa l’ala della scuola? Lo ha detto il primo cittadino: fino a quando tutte gli interventi di verifica sui lavori di restyling eseguiti non saranno ultimati".

Problema delicato, più delicato di quanto si era pensato in in un primo momento. Non sono bastati i due giorni di parziale apertura della scuola, ne occorre almeno un terzo, oggi. Ma su quanto accaduto studenti e cittadini si domandano come possa esser accaduta una simile cosa. I lavori sono terminati un paio di giorni prima dell’inizio della scuola, ovvero a metà dello scorso mese. Dopo appena di indici giorni il crollo. Ora il direttore dei lavori, il collaudatore, sono impegnati a capire la causa che ha provocato il crollo. Si parla, ma ovviamente è una prima voce, di alcune componenti dei controsoffitti difettosi. Intanto urge la ripresa delle lezioni per quasi trecento ragazzi.