Crollo a Poggibonsi Ispezioni nelle cantine

Cantine del centro storico di Poggibonsi: da oggi le ispezioni dell’amministrazione comunale per verificare presenze di acqua. "Il Comune prosegue l’impegno per la sicurezza e per la pubblica incolumità - si spiega dall’ente - attraverso un piano straordinario per verificare la presenza di acqua nei locali interrati. Le operazioni seguiranno un ordine di priorità dalle strade più prossime a quelle interessate dagli ultimi eventi". Ovvero, via della Repubblica e via Marmocchi. Il sindaco David Bussagli afferma: "Indagini e perizie conseguenti al cedimento di sabato proseguono a ogni livelli da parte dei soggetti coinvolti e competenti. Come amministrazione riteniamo utile una ricognizione dei locali interrati. Un’operazione straordinaria, nell’interesse della sicurezza pubblica, che necessita della collaborazione dei cittadini, che ringrazio anche per il monitoraggio costante che invitiamo a fare". Le strade interessate: via Dietro le Mura, via Francesco Costantino Marmocchi, la parte alta di via della Repubblica, vicolo delle Chiavi, vicolo San Gregorio, via Trieste (fino a via San Lucchese), vicolo del Poggiarello e vicolo Attilio Ciaspini (fino all’intersezione con via Antonio Frilli), via Gallurì, la stessa via Antonio Frilli nel tratto compreso tra via Marmocchi e vicolo Ciaspini. In base agli esiti, le vie interessate dalle verifiche saranno ulteriormente estese. Per l’ispezione procederà una squadra composta da tecnici e agenti di Polizia Municipale. I cittadini sono invitati a verificare con frequenza almeno quindicinale la presenza di acqua nei locali interrati e a segnalarlo a un indirizzo appositamente attivato: [email protected], fermo restando l’obbligo, in caso di presenza di acqua, di immediata segnalazione ad Acque spa al numero verde 800 983389.