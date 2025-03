Crolla la copertura di un ovile. Strage di pecore ad Asciano

di Laura ValdesiUn boato. Nel silenzio delle crete, ad Asciano. Larga parte della copertura di un capannone utilizzato come ovile e per la mungitura è crollato. Schiantandosi sulle pecore che erano ricoverate nella struttura in località San Martino in Grania, nel comune delle crete. Proprietà di una delle famiglie storiche di allevatori, i Carta che abitano a Vescona. Nel corso del tempo hanno denunciato più volte gli attacchi dei lupi con strage di pecore. Questa volta ad ucciderle è stato il crollo improvviso della copertura. I vigili del fuoco sono intervenuti dalle 5,30 fino alle 18, dandosi il cambio nell’area del capannone che si incontra sulla strada che da Monteroni va verso Asciano, a circa 6 chilometri e mezzo dal paese della Val d’Arbia.

"Sono stato avvertito subito da uno dei ragazzi, precipitandomi lì. Siamo riusciti nell’immediatezza a tirare fuori ancora vivi 25-26 capi", racconta Andrea Carta. "Meno male che le altre , in tutto circa 500, poiché era stato lasciato aperto il cancello sono riuscite a salvarsi. Possibile che abbiano sentito qualche rumore, prima del crollo, allontanandosi". I vigili del fuoco hanno lavorato insieme ai proprietari senza sosta per cercare di tirare fuori il prima possibile le altre pecore rimaste sotto le macerie. Ma a fine serata il bilancio parla di una trentina di ovini morti, comunque recuperati. Sul posto al mattino si è recato il vice sindaco Mattia Mangone, portando la sua solidarietà, anche i carabinieri. E nel pomeriggio c’è stato il sindaco Marcello Nucci, i forestali. "Ringrazio le persone che ci hanno dimostrato vicinanza – dice Andrea Carta –, che sono venute e che ci hanno promesso di accelerare con la burocrazia per ripartire il prima possibile. Per una’zienda come la nostra è un brutto colpo. Meno male che ne abbiamo un’altra così è stato possibile spostare temporanemamente lì i 470 ovini salvi. Ma non potremo andare avanti a lungo, c’è necessità di mettere in sicurezza e poi sostituire il capannone crollato. Chi si ferma è perduto".

La struttura era molto grande e sostenuta da una trentina di tiranti di ferro. E’ venuta giù di botto.