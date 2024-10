Crolla controsoffitto all’Itis. I lavori erano terminati poche settimane fa

Cede il contro soffitto di un corridoio dell’Itis Avogadro di Abbadia San Salvatore. Nessun danno a persone - il crollo si è verificato durante la notte - ma, con ordinanza del sindaco, l’Istituto è stato chiuso. Le lezioni riprenderanno domani dopo i sopralluoghi e le verifiche scattate fin da ieri mattina. Si lavora per rimuovere tutti i calcinacci caduti, si lavora per verificare se le altre parti dove sono stati eseguiti lavori, simili a quelli che hanno ceduto, sono in sicurezza. Un evento inspiegabile considerato che gli interventi per il rifacimento di questi contro- soffitti erano terminati un paio di giorni prima dell’apertura dell’anno scolastico. Il cedimento si è verificato nel tratto del corridoio che conduce ai laboratori di moda, elettronica e meccanica. Le altre ali dell’edificio non sono state interessate da nessun fenomeno di cedimento. Dopo gli interventi di manutenzione c’è stato il collaudo e, quindi, il rilascio della agibilità che ha consentito l’apertura dell’Istituto. "Si tratta -dice Marco Mosconi preside dei licei Poliziani nominato reggente dell’Itis Avogadro – di un provvedimento cautelativo. Bene hanno fatto anche gli operatori scolastici che questa mattina (ieri mattina ndr) appena verificato quanto accaduto, hanno bloccato l’ingresso degli studenti".

"I tecnici della Provincia, con la ditta incaricata dei lavori di manutenzione, sono intervenuti – si legge nella nota dell’amministrazione provinciale – per una verifica sull’immobile. Nessun danno a persone o cose, né alla struttura. Non si è trattato di un cedimento di carattere statico o strutturale. Immediato l’intervento della ditta che aveva realizzato nei mesi scorsi la manutenzione dell’edificio. Nella giornata di domani (oggi ndr) è previsto un ulteriore sopralluogo da parte dei tecnici della Provincia con il direttore dei lavori e il progettista per una verifica su tutte le aree interessate dall’intervento di manutenzione".

La Provincia parla della chiusura dell’ala dove si è verificato il cedimento, nell’ordinanza del sindaco viene sancito "il divieto assoluto di utilizzo e accesso, o di permettere l’uso a qualsiasi titolo dell’area oggetto dei lavori di ripristino e consolidamento dell’intera struttura, oggetto di monitoraggio, sino alla revoca della presente ordinanza". Con lo stesso provvedimento il sindaco è stato ordinato anche l’immediato intervento per eseguire i lavori di ripristino come la Provincia ha fatto.