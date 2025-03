Matematica, l’amore di Victor. ‘Mette ordine in un mondo caotico’

Siena, 25 marzo 2025 – “La matematica? E’ bellissima. Mi appassiona. Il motivo? Aggiunge ordine in questo mondo caotico”. Voce bassa, molto discreto e anche un pizzico timido nel raccontare dell’amore della sua vita. Non una fidanzata in carne ed ossa – “quella non c’è, sono single, la sto cercando possibilmente con la mia stessa passione”, dice – ma la materia in cui eccelle. E che diventerà (lo è già) la compagna di vita. Almeno sul fronte lavorativo. “Così elegante, quando riesci a trovare la soluzione”, aggiunge Victor Cristian Alazaroae, 19 anni. Frequenta la VB del Liceo delle scienze applicate al ’Sarrocchi’. E dall’8 all’11 maggio prossimo parteciperà a Cesenatico alla sfida fra genietti dei numeri, il Campionato nazionale di matematica, rappresentando la provincia di Siena. Ad allenarlo, spiega nell’aula dedicata all’intelligenza artificiale mentre altri studenti fanno lezione, per quanto riguarda i problemi di logica e matematica è il professor Francesco Buini. La sua docente della materia è Manuela Romi. I voti? Tutti 9 e 10.

Cristian vive a Colle Val d’Elsa ed è originario della Romania. Figlio unico, i genitori visto che è bravissimo lo supportano in ogni modo. “A trasmettermi la passione per la matematica è stato mio padre”, racconta. Anche se fa un lavoro diverso. “Cosa dicono gli amici di questo mio amore? Sono fieri e felici per me che riesco a studiare”, spiega evidenziando che sa concentrarsi quando serve per imparare ma anche lavorare in gruppo. Una qualità preziosa per il futuro.

“Non ho ancora scelto l’università però l’idea è quella di frequentare ingegneria aerospaziale a Pisa”, prosegue chiarendo che non vuole andare lui stesso nello spazio “ma riuscire a mandare gli altri”. Una passione “iniziata alle elementari quella per la matematica – riavvolge il nastro dei ricordi – , la giudicai subito interessante”. Adesso rappresenterà la provincia di Siena nella sfida nazionale a Cesenatico, è la prima volta che partecipa a questo singolare campionato. “Tempo libero? La cosa che mi piace moltissimo è giocare a scacchi”, svela unitamente al fatto che c’è un personaggio che prende come ’faro’ ed esempio. “Si tratta di Stephen Hawking (lo scienziato della teoria del tutto, scomparso nel marzo 2018, ndr) , nonostante le avversità della vita ha continuato a studiare e a fare ricerca”.