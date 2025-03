Crete in Chianti . Giornata ecologica

"Insieme siamo tanti per pulire Crete e Chianti": sabato 29 torna la Giornata ecologica a Castelnuovo Berardenga. A partire dalle 8.30 si terrà l’iniziativa organizzata dalle associazioni del territorio con il coordinamento della Consulta dell’associazionismo e del volontariato, e con la collaborazione di Atc Siena Nord-Ambito territoriale di caccia 3 e Sei Toscana.

"La Giornata ecologica è un momento importante non solo per prenderci cura dell’ambiente – commenta l’assessore all’ambiente Alessandro Maggi – ma anche per rafforzare il senso civico e la partecipazione attiva dei cittadini. Ha un forte valore educativo, soprattutto per le giovani generazioni, perché ci ricorda che il rispetto e la tutela del territorio partono da piccoli gesti quotidiani e da un impegno condiviso".

La giornata coinvolgerà cittadini, volontari e associazioni in attività di pulizia e cura del territorio in numerose località del Comune, con punti di ritrovo fissati alle ore 8.30 nei seguenti luoghi: Castelnuovo Berardenga, palestra comunale; San Gusmè, piazzale del Tondo; Villa a Sesta, sede Circolo; Pianella, campo sportivo; Ponte a Bozzone, Circolo Arci Geggiano; Monteaperti, Centro civico; Casetta, piazzale Acqua Borra; Quercegrossa, sede Gruppo sportivo; Vagliagli – Sede polisportiva.

Al termine delle operazioni, sarà offerto un pranzo a tutti i partecipanti, grazie alla collaborazione e all’impegno delle associazioni coinvolte. L’amministrazione comunale "ringrazia tutti i volontari, le associazioni, le realtà del territorio e i partner".