"Creiamo il Consiglio Comunale dei Ragazzi a Siena: la proposta Maggiorelli"

Un consiglio comunale per ragazzi e ragazze, per i giovani, comunque lo si chiami. La proposta era stata già avanzata in campagna elettorale, ora a rilanciarla sono Bernardo Maggiorelli e Stefano Longo, di Fratelli d’Italia, che nei giorni scorsi hanno illustrato il progetto a Micaela Papi, assessore con delega alle politiche giovanili. "Pensiamo a un’iniziativa – afferma Maggiorelli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale – rivolta a chi frequenta le scuole superiori. L’elezione di un consiglio dedicato a ragazzi e ragazze da 13 a 18-19 anni avrebbe intanto il compito di avvicinare questa fascia d’età, che non può avere ancora una forma di rappresentanza eccetto i maggiorenni, alla conoscenza della politica e soprattutto del funzionamento dell’amministrazione della propria città". E poi, aggiunge Maggiorelli, "un organo consultivo formato da giovanissimi avrebbe una funzione di stimolo e indicazione su tante proposte".

"È un progetto che piace e che stiamo valutando – ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Micaela Papi a RadioSienaTv – i giovani devono diventare il fulcro della città. Il consiglio sarebbe rivolto a una fascia di età ancora scoperta, quella che vai dai 13 ai 18 anni, per capire cosa vogliono e cosa propongono per realizzare le loro proposte, è un progetto da realizzare nel breve medio termine formando i ragazzi nelle scuole".

Il progetto trova il consenso anche di Azione Siena, al di là di alcuni distinguo sui dettagli: "Quello dei giovani e del loro avvicinamento alle problematiche della ’polis’, anche attraverso un loro fattivo coinvolgimento nel dibattito politico, è un aspetto che sta particolarmente a cuore ad Azione e, anche noi, come giovani under 30 di Azione Siena, ne abbiamo fatto oggetto di capitolo nel nostro programma elettorale. Apprendiamo con piacere la proposta e ci rendiamo disponibili a contribuire alla sua realizzazione".