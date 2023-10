Costone, la carica dei 201. La gara di bellezza per gatti aiuta hotel e ristoranti

La carica dei 201 invade la città. Non sono dalmata anche se qualcuno ha le macchie, ma gatti di qualunque tipo, forma, colore, dimensione. Sono ovunque, nei trasportini o al guinzaglio, nei caffè della città, nelle piazze assieme ai loro proprietari fra un’esibizione e l’altra della Mostra Felina Internazionale. La Mostra ha aperto le porte ieri, al palazzetto del Costone e terminerà stasera, portando molte presenze in città. "Si tratta di un evento che attrae molta gente – ha commentato Vita Motolese, fra gli organizzatori della Mostra –. Chi viene per l’esposizione deve soggiornare negli hotel da venerdì, di conseguenza anche mangiare per tutto il fine settimana nei ristoranti. Penso che sia un evento che dà un bel riscontro a livello economico per la città, stiamo parlando di almeno 300 persone che rimarranno per il fine settimana, oltre agli ambulanti degli stand". La manifestazione, sotto l’egida Anfi (Associazione nazionale felina italiana), è un concorso di bellezza in cui sono presenti anche gatti di casa, per un totale di circa 200 esemplari e 5 giudici che arrivano da tutta Europa. La mattina i gatti vengono giudicati, nel pomeriggio si tengono la sfilata dei vincitori e le premiazioni. L’evento è aperto, si può entrare in qualsiasi momento pagando un biglietto d’ingresso, fino alle 18 di oggi. "I gatti vengono principalmente dall’Italia, ma ci sono anche espositori svizzeri, tedeschi, ucraini e francesi – ha spiegato Motolese –. È la seconda volta che veniamo a Siena, c’eravamo stati una decina di anni fa, per ora c’è stato un discreto afflusso anche di cittadini incuriositi: l’interesse reale si vedrà oggi".

Eleonora Rosi