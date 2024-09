Costone, al via ’Qui e adesso’. Montomoli, chiamata alle armi:: "Sarà una stagione coinvolgente"

‘Here and now’: è questo lo slogan della campagna abbonamenti del Costone: una chiamata alle armi "per un campionato che sarà assolutamente coinvolgente". A dirlo il presidente del sodalizio cestistico gialloverde Emanuele Montomoli (nella foto).

"Abbiamo deciso, con questa campagna abbonamenti, di fidelizzare ancora di più gli affezionati costoniani - ha proseguito il patron di Vismederi -. Persone che, numerose, ci hanno seguito durante i playoff. Anno scorso poi, anche grazie al nostro staff, abbiamo organizzato open day e giornate dedicate ai più giovani e agli studenti. Com’era prevedibile i derby sono stati attrattivi - ha detto ancora il massimo dirigente gialloverde -, ma quest’anno di derby ci saranno addirittura due. Ci sono tutti i presupposti che continuare a vedere un nutrito pubblico al Costone, contrariamente a quanto avveniva in passato quando solo pochi appassionati seguivano le vicende gialloverdi. Questo ci riempie di gioia e ci ha di fatto spronato a fare questa nuova campagna abbonamenti". Il presidente Montomoli ha fatto il punto della situazione sul progetto di crescita del Costone.

"Come dico sempre anche in ambito aziendale, bisogna costruire un motore prima di mettere benzina – ha spiegato metaforicamente Montomoli -. In questi anni abbiamo messo benzina per costruire un motore che potesse dare solidità al Costone. Chiaramente la società si basa ancora molto sulle risorse di Vismederi e, in prospettiva futura, occorrerà ragionare anche su un’uscita di Vismederi per lasciare la società in buone mani. È prematuro analizzare questa prospettiva, oggi sono ottimista - ha sottolineato poi Montomoli -: si è registrato un interesse crescente sul Costone, sia a livello di sponsor che di movimento". Montomoli è poi entrato nell’attualità sportiva "Coach Belletti è un vero professionista - ha detto -. In estate ci siamo confrontati con il dg Naldini e il ds Bonelli. Per la Serie B abbiamo optato per questa scelta, senza andare a cercare dei ’crak’ a livello di roster. Abbiamo puntato molto sull’allenatore - le parole di Montomoli -. Ho avuto modo di conoscerlo e vedo che i ragazzi, sotto la guida di Belletti, si stanno applicando molto. Si vede la sua mano e su questo siamo molto ottimisti. Poi – ha concluso il presidente del Costone – il coach può sempre contare sul supporto tecnico oltre che morale di Marco Collini, oltre che di Riccardo Riccardini e di Gianni Terrosi".

AF