Corto sui Diritti Umani Premiati gli studenti

Riconoscimento per gli studenti capaci di esprimere, attraverso il linguaggio cinematografico, il valore dei diritti fondamentali delle persone. Secondo premio nazionale, su oltre trenta scuole iscritte da tutta Italia, per la Leonardo da Vinci di Poggibonsi (Istituto comprensivo 2 diretto da Maresa Magini) al concorso ‘Un Corto per i Diritti Umani’, promosso dall’Organizzazione Diritti Umani e Tolleranza Onlus che ha al vertice Fiorella Cerchiara. L’altro giorno la premiazione nel plesso di via Aldo Moro per l’opera della seconda A della Leonardo da Vinci che si è aggiudicata la piazza d’onore con il cortometraggio dal titolo ‘Il prezzo del bene‘. Da Roma, per la consegna, è giunta la responsabile del concorso Laura Marcucci (nella foto, con la preside) che ha evidenziato i criteri capaci di determinare il prestigioso risultato: l’originalità, la sceneggiatura, la tecnica. L’attività, seguita dalle docenti Barbara Marchetti e Angiolina Pisana, con il contributo per la parte musicale dell’insegnante Francesco Paganini, si è sviluppata da un momento informativo, in cui agli alunni hanno lavorato sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, a una fase nella quale i ragazzi hanno cercato di individuare nella loro quotidianità eventuali violazioni di diritti. In particolare hanno focalizzato l’interesse sul rapporto adolescenti-educatori, ponendo l’accento sul disagio che spesso vivono i giovani di fronte alle aspettative degli adulti. E’ stata quindi creata una sceneggiatura per procedere poi con le riprese, grazie anche al contributo del videomaker Roberto Paolini, effettuate in classe e nel sottopasso di largo Gramsci, in cui è presente un murales che ben rappresenta il senso di oppressione vissuto dalla protagonista del corto.

Paolo Bartalini