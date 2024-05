’Corti sotto le stelle’. I cortometraggi in lingua originale

Torna la rassegna ’Corti sotto le stelle’, organizzata dal Centro per le Lingue Straniere CLASS dell’Università per Stranieri di Siena. Giovedì 16 maggio, alle 21, nell’auditorium di via Pispini 1, la terza edizione dei Corti sotto le stelle, un appuntamento che, attraverso la proiezione di cortometraggi in lingua originale (con sottotitoli in italiano e in inglese), si pone come luogo di dialogo e confronto tra diverse lingue, storie e culture. Giovedì saranno proiettati cortometraggi in catalano, coreano, swahili, tedesco, turco. Ogni corto sarà introdotto da un docente della lingua interessata e vi sarà un breve dibattito sui temi principali condotto dalla docente di storia del cinema, professoressa Stefania Carpiceci. La serata sarà presentata dalla professoressa Silvia Antosa, direttrice del Centro CLASS, con i saluti di Giuseppe Marrani, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici.