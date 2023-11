Corso per usare il defibrillatore Ecco i diplomati delle Misericordie

Si è concluso il corso soccorritori di livello base per volontari che andranno ad operare sugli automezzi e sulle ambulanze per trasporti ordinari. Diciassette candidati, appartenenti alle Misericordie di Poggibonsi e Castellina Scalo, hanno superato l’esame finale. "Adesso li aspetta il compito più arduo: quello di mantenere fede nel tempo all’impegno preso – commentano le due Confraternite –.Diamo loro il benvenuto e che Iddio gliene renda merito". Intanto, alla Misericordia di Poggibonsi sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per usare il defibrillatore. Si svolgerà il 25 novembre. Per informazioni e iscrizione contattare il 324.7713113 (anche Whatsapp indicando nome, cognome e ’corso BLSD’).