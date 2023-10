Corso di formazione per amministratori di sostegno

Un corso per la formazione di amministratori di sostegno: è l’iniziativa promossa dal Dipartimento dei Servizi Sociali dell’Asl sud est in attuazione di quanto disposto dalla Regione, che ha chiesto alle aziende sanitarie di realizzare attività per consolidare questo istituto, con persone disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno. Una figura che opera a favore di persone che, per effetto di un’infermità o menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. La nomina di tale figura è di competenza del giudice tutelare. Dal 6 novembre avrà inizio una nuovo corso per le province di Arezzo, Grosseto e Siena. L’iniziativa è strutturata in 7 moduli formativi: giuridico, patrimoniale-amministrativo, relazionale, organizzativo e conoscitivo dei servizi, delle prestazioni assistenziali e previdenziali, per circa 50 partecipanti.