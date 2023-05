Corso di educazione finanziaria per gestire le spese familiari

Grazie all’accordo – siglato da Global Thinking Foundation con Arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, Fondazione Opera Diocesana Senese per la Carità e Caritas Diocesana di Montepulciano-Chiusi-Pienza – il progetto di alfabetizzazione finanziaria e inclusione sociale ’Donne al Quadrato’ riparte in Toscana con un nuovo percorso formativo online di educazione finanziaria. Il via martedì 9 maggio, dalle 18 alle 19,30: il corso ’Pianificazione finanziaria familiare’ approfondisce le nozioni del Modulo 1 ed è dedicato alle donne che hanno l’obiettivo di acquisire competenze economiche, finanziarie e patrimoniali di base. Saranno 4 incontri gratuiti, previa iscrizione al sito www.donnealquadrato.it. È possibile seguire il corso online tramite Zoom e in presenza presso il Centro Pastorale Diocesano a Montarioso.