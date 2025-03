Corsi racconta la vita in Libano

Il regista valdelsano Francesco Corsi firma ‘This Is Our Resistance’, un documentario che racconta, attraverso le voci delle persone coinvolte, il summer camp che si è tenuto ad agosto 2024 nel nord del Libano, nel distretto di Tripoli. Il lavoro sarà presentato in una serata di racconti, testimonianze e riflessioni, con musica e video, sul progetto "Music and Resilience" che dal 2011 porta la musica nei campi profughi palestinesi in Libano. L’appuntamento è in programma venerdì 28 marzo alle 21 al Teatro Regina Margherita di Marcialla, frazione nei pressi di Poggibonsi. A cura di ‘Prima Materia’. L’appuntamento si apre con l’intervento musicale di Emiliano Nigi.

Fabrizio Calabrese