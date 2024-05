Corsi Oss 2024-2025. Il 15 maggio scade il termine delle domande

Scade alle 12 del 15 maggio il termine per la presentazione delle domande per gli avvisi di selezione dei corsi Oss abbreviato e Oss con Formazione complementare in assistenza sanitaria, mentre l’avviso di selezione dei corsi Oss 1000 ore scade alle 12 del 14 giugno. Gli avvisi sono pubblicati sul portale Estar della Regione Toscana. Le domande devono essere presentate in forma telematica compilando il modulo nel suddetto sito, dove sono indicati i requisiti. Si precisa che all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese sarà attivato un corso Oss abbreviato e un corso Oss con Formazione complementare in assistenza sanitaria.