Corsi di atletica a Montepulciano: Polisportiva Poliziana

In attesa del completamento dei lavori per la nuova pista di atletica allo stadio di Montepulciano, la sezione atletica dell’Unione Polisportiva Poliziana parte con i corsi di atletica leggera da lunedì 11 settembre. Per i nati dal 2009 a salire, l’appuntamento è al campo sportivo di Gracciano il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17. Per i giovani nati nel 2010, 2011, 2012 c’è una doppia data: sempre a Gracciano il martedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.45 e al centro sportivo "Castagnolo" a Chianciano Terme il lunedì e venerdì dalle 17.30 alle 18.45. I nati nel 2013, 2014, 2015 si alleneranno nella palestra di Montepulciano il martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30. Corsa, lancio, salti, le discipline di allenamento. Dunque l’atletica non si ferma, uno sport che sta trovando un bel riscontro in Valdichiana grazie alla sezione atletica della Poliziana, realtà in cui stanno crescendo tante giovani promesse.