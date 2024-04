Corse nella ’Buca’, 69 cavalli. C’è anche Tale

Sarà a cavallo in sei batterie su dieci oggi in programma a Fucecchio Giuseppe Zedde (nella foto). Dalla prima su Deugherede, poi nella seconda su Charly brown, nella quarta su Aiò de sedini, quindi la quinta con Abracadabra, la nona con Coronas e la decima con Cristallo da Clodia. Ma il vero gioiello della giornata sarà Tale e quale, vittorioso in Piazza il 2 luglio 2019 nella Giraffa, montato nell’ottava corsa da Federico Fabbri. Solo per dare un’idea dello spettacolo che si godrà oggi, a partire dalle ore 10 nella ’Buca’ a Fucecchio. L’ultima batteria è prevista alle 18.45. Una giornata, unitamente a quella del 27 aprile (che slitterrà al 28 in caso di maltempo) nelle quali le Contrade avranno la possibilità di vedere all’opera i cavalli che potranno essere successivamente selezionati per essere protagonisti in occasione del palio che quest’anno si correrà domenica 19 maggio.

Al canape naturalmente ci sono cavalli dell’Albo – da Tiepolo a Chiosa vince, da Vankook a Banzay per citarne alcuni – e anche altri che vengono tenuti da allenatori e fantini proprio per i paliotti d’Italia. Di sicuro, comunque, quella di oggi sarà una bella passerella dove sfileranno fra gli altri Andrea Coghe e Carlo Sanna, Elias Mannucci e Michel Putzu, Valter Pusceddu e Alessio Migheli, Antonio Mula e Silvano Mulas, Andrea Sanna, Mattia Chiavassa e Antonio Siri.