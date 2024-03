Corse a Monticiano. Zio Frac e Tale in pista. Occhi su Arestetulesu. Sperando che non piova Cinque batterie il 2 aprile dalle ore 15 al Tamburo con i cavalli dell’Albo. Domenica 7 tutti invece nella "Buca" a Fucecchio, sarà ’battaglia’. per l’intera giornata. Via alle iscrizioni per il palio di Bomarzo.