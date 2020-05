Siena, 14 maggio 2020 - 'Annullati tutti Palii del 2020'. A dare l'annuncio è stato il rettore del Magistrato delle Contrade, Claudio Rossi al termine della riunione del sindaco in Comune con priori, prefetto e questore. Si era stabilito di traslare le date al 22 agosto e al 26 settembre ma evidentemente, stante l'emergenza Covid 19,non ci sono le condizioni per poter fare un Palio come festa di popolo come è sempre stato.

Tramonta dunque anche l'ipotesi di una Carriera straordinaria a ottobre. .