Siena, 11 settembre 2019 - Rintracciata dai carabinieri una coppia di olandesi in vacanza in Toscana, attualmente alloggiati a San Gimignano, che si era smarrita nei boschi di Sovicille, non distante dalla Frazione Brenna. E' accaduto ieri sera. Avendo lasciato l'auto in una radura, i due coniugi, 59 anni lei e 63 lui, si sono inoltrati nel folto della foresta, alla ricerca di un emozionante contatto con la splendida natura del luogo.

Dopo tre ore di passeggiata la donna ha subito una distorsione accidentale alla caviglia destra. Tale episodio ha acuito il disorientamento dei due che, avendo perso i punti di riferimento, hanno cominciato a disperare, anche perche' temevano che sopraggiungesse il buio prima di potere ritornare al punto di partenza. Hanno cosi' contattato con il cellulare la centrale operativa dei carabinieri di Siena al numero di emergenza europeo 112.

Ricevuta la posizione, i militari hanno inviato sul posto il comandante e una pattuglia della stazione di Rosia che, conoscendo bene il loro territorio, hanno abbastanza facilmente raggiunto il luogo dove gli stranieri erano stati localizzati, attirandoli poi verso di loro con l'utilizzo della sirena bitonale. Ancora un po' spaventati ma visibilmente soddisfatti, i due olandesi e il loro cane sono stati accompagnati all'auto lasciata poche ore prima ad alcuni chilometri di distanza. Rincuorati dal buon esito conclusivo della loro escursione, hanno ringraziato i carabinieri e se ne sono tornati a San Gimignano.