Convenzione con ospedale di Ningbo Due professionisti senesi in formazione in Cina Due professionisti dell'Aou Senese hanno partecipato a uno scambio professionale e culturale in Cina, tenendo lezioni agli specializzandi cinesi come visiting professors. Lo scambio è frutto delle relazioni instaurate tra l'Aou Senese e diversi ospedali cinesi.