Contributo affitto 2024. Da oggi all’albo pretorio la graduatoria definitiva

Da oggi in pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito del Comune la graduatoria definitiva del bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2024. A tutela del diritto alla privacy, è stato istituito un codice utente univoco abbinato a ciascuna domanda al momento della presentazione della stessa. I richiedenti indicati come ’ammessi con riserva’ per poter accedere al contributo dovranno regolarizzare la loro tipologia di contratto entro il 31 dicembre e presentarne copia alle Politiche Abitative del Comune. Pena la mancata erogazione del contributo, tutti i richiedenti ammessi alla graduatoria definitiva saranno tenuti a presentare dal 2 al 31 gennaio copia delle ricevute di pagamento delle mensilità di affitto effettuate nel 2024, sulla base delle quali verrà calcolato l’importo del contributo. I pagamenti dovranno poi essere digitalizzati.