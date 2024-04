Contrade senesi: eventi e iniziative culturali in programma per il mese di maggio

· AQUILA

– Scaldate le ugole e accordate le vostre corde vocali, perché a grande richiesta torna San rostro! L’appuntamento musicale aquilino si terrà sabato 4 maggio! Nei prossimi giorni sarà possibile segnarsi per la cena sulla app. Per esibirsi contattare su Whatsapp Ettore Chiesi al 340 8755216 comunicando i nominativi di chi salirà sul palco insieme al titolo della canzone e al nome del/la cantante o del gruppo.

· DRAGO

– Corsi per alfieri e tamburini ogni mercoledì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 16 alle 18.

· LEOCORNO

– Oggi la Contrada organizza una gita a San Quirico d’Orcia per visitare la sua cattedrale, la Cappella della Madonna di Vitaleta e gli stendardi processionali della Domenica in Albis del 1822 - tra i quali è presente quello del Leocorno. La partenza è prevista per le 9,30 e gli spostamenti avverranno con mezzi propri.

– Allenamenti per alfieri e tamburini nei giardini della contrada. I corsi si tengono tutti i lunedì e giovedì dalle 18 ed il sabato alle 16. L’invito a partecipare è esteso a tutti. Per info o chiarimenti: Lina Faiticher (3386 580546); Lorenzo Fanetti (3487 662315); Francesco Narni Mancinelli (392647 5211).

· NICCHIO

– Corsi per alfieri e tamburini nei giardini della Pania nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 19,30, fino al termine delle scuole. In caso di maltempo i corsi non si svolgeranno.

– Oggi nei locali della Pania si svolgerà l’iniziativa ‘A pranzo con i ragazzi di ieri e di oggi’, un momento di incontro tra le diverse generazioni della nostra Contrada.

– La Chiesa di Santo Spirito è aperta al pubblico ogni sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30.

· PANTERA

– Il 9 maggio in occasione dei festeggiamenti del sessantesimo anniversario della società verrà organizzata una mostra fotografica di vita di società. Se vi fa piacere, vi chiediamo di inviarci le vostre foto all’indirizzo email [email protected]. La mostra si svolgerà in concomitanza con quella della Contrada e a seguire apericena in terrazza.

· TORRE

– Oggi la Commissione Festeggiamenti organizza una giornata all’insegna dello sport, hobbies e passioni dei Torraioli. La Società Elefante sarà aperta anche per la colazione. Pranzo tutti insieme.

– Domani dalle 18 alle 19 inizio dei corsi per alfieri e tamburini. Contattare per informazioni il capo tamburino Timoteo Redditi 3490762456 o il capo alfiere Paolo Pennino 3890391 068.

– Martedì 23 aprile alle 20,30 cenino. Durante la cena, in occasione dell’ottantesimo Anniversario della Liberazione di Siena, il contradaiolo Gaetano Grossi esporrà le proprie memorie riguardo all’arrivo delle truppe alleate in Piazza del Campo. Previsto anche un breve intervento a cura di Laura Mattei, Direttore del Museo delle Stanze della Memoria.

· VALDIMONTONE

– Inizia martedì la Festa Titolare del Valdimonte. Presso l’Oratorio della S.S. Trinità (18) presentazione del libro ‘Ci s’ha il giubbetto rosa’ di Paolo Brogini – Considerazioni e ipotesi sulla storia dei colori e dello stemma della Contrada di Valdimontone. Interverrà Giovanni Mazzini. Alle 21,15 Solenne Triduo di Preparazione; nel Complesso Museale San Leonardo (21.30) inaugurazione mostra ‘Da fermo a saliente. Lo stemma del Montone e la sua evoluzione’.