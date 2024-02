’Consultorio giovani’. Il focus alla Stranieri fra esigenze e risposte

Una mattinata per approfondire il mondo dei Consultori giovani delle province di Arezzo, Grosseto e Siena. L’appuntamento Asl, dal nome ’Consultorio giovani - #costruiamoinsiemeilfuturo’ è oggi dalle 8.30 nell’aula magna dell’Università per Stranieri. Il focus dell’evento saranno i giovani e le loro esigenze, paure e speranze, che in un Consultorio possono trovare risposte o aiuti utili nel proprio percorso di vita. Nei 14 centri presenti sul territorio dell’Asl Sud Est è possibile avere informazioni e assistenza su questioni di natura ginecologica/ostetrica, psicologica o sociale.