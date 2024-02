Consultorio familiare indisponibile. Orario ‘stretto’ e telefono occupato

L’utente della sanità evidenzia il disagio e chiede spiegazioni, l’azienda accoglie la segnalazione. Un lettore si è rivolto a La Nazione per evidenziare un problema legato alla forte difficoltà nel prendere un appuntamento telefonico per il Consultorio familiare di Poggibonsi. Sportello che da poco si è trasferito, a causa di lavori di ristrutturazione in atto, da via della Costituzione a via Giosuè Carducci presso la palazzina della Medicina del Lavoro. Un cambio di sede che sta suscitando delle contrarietà in questa fase iniziale, secondo quanto rilevato dallo stesso utente, soprattutto per via di una fascia oraria a suo giudizio assai limitata (dalle 13 alle 14, dal lunedì al sabato) a disposizione delle prenotazioni per le varie attività: "Sto cercando di prendere un appuntamento per mia moglie – afferma il signore che ha chiamato il nostro giornale – ma il telefono del Consultorio familiare è sempre occupato. Il personale al lavoro non ha colpe. Capisco gli impegni delle addette al servizio, attive nelle varie mansioni quotidiane. Però chiedo: possibile che soltanto un’ora al giorno sia riservata al pubblico per le prenotazioni? Non potrebbe essere istituito almeno un indirizzo di posta elettronica, per andare incontro all’utenza e per trovare una soluzione al problema?".

In seguito anche a quanto portato all’attenzione dall’utente del servizio, la Zona Distretto Alta Valdelsa della Asl ha voluto integrare la comunicazione in materia, aggiungendo fra i contatti anche una casella mail per informazioni. L’indirizzo, reso noto ieri pomeriggio dall’azienda, è il seguente: [email protected].

Prenotazioni e informazioni che riguardano le numerose attività consultoriali previste nella superficie di via Giosuè Carducci a Poggibonsi, ovvero libretto in gravidanza, certificazioni, visite in gravidanza/puerperio, consultorio giovani, visite per contraccezione.

Restano validi naturalmente i numeri in precedenza indicati dalla Asl Toscana Sudest per telefonare alle ostetriche in servizio per le prenotazioni: 0577 994898 e 366 3525775. Con l’auspicio, da parte degli utenti, di contare su linee più libere e più accessibili per le loro esigenze e quindi di poter prenotare senza troppi problemi per i servizi di cui necessitano.