Consultori Zona senese. Modifiche alle modalità di prenotazioni

Asl Sud Est fa sapere che dal primo maggio le prenotazioni di alcune attività dei consultori della Zona distretto Senese possono essere fatte esclusivamente chiamando il numero 3312318162, nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30. Le attività interessate sono consegna del libretto di gravidanza, percorso nascita, contraccezione, interruzione volontaria della gravidanza, visita in menopausa e ginecologica ad adolescenti. Per urgenze restano attivi lo 0577 536154 e mail [email protected]. Per la psicologia modalità invariate.