Consultazioni, Pranzi, Cene, Banchetti: Le Commissioni Elettorali di Contrada e Società

· DRAGO

– Le Commissioni elettorali di contrada e di società annunciano le consultazioni aperte a tutto il popolo di Camporegio. Commissione elettorale di contrada: Consultazioni tutti i lunedì e tutti i giovedì dalle 21,30.

- Commissione elettorale di società: ricevimento tutti i lunedì dalle 21,15 in poi e tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e dalle 22 in poi. Invitano i contradaioli e i soci a prenotarsi sulla app di società: app.societadicamporo.it

· GIRAFFA

– Domenica 19 novembre pranzo di Cacciagione in società.

– Martedì 28 novembre cena di pesce a quattro mani Tullio&Le Sorelline. Prenotarsi tramite app o mail ([email protected]) entro il 26.

– Venerdì 8 dicembre : Banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo alle ore 13 nei locali di società. Tessere in vendita martedì 28 dalle 18 alle 19,30 in società di via delle Vergini; Mercoledì 29 dalle 21,30 alle 23 nella segreteria di contrada, giovedì 30 dalle 21,30 alle 23 nella segreteria di contrada.

· LEOCORNO

– Nei giorni di venerdì 24 e sabato 25 novembre al teatro del Costone il gruppo Solidarietà della Contrada del Lecorno presenta ‘Pensione Cristina’, una commedia in due atti scritta e diretta da Letizia Gettatelli Vannoni, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Il Laboratorio.

- La Commissione Elettorale comunica venerdì 1 dicembre dalle 21 alle 24, sabato 2 dicembre dalle 9 alle 19 e domenica 3 dalle 9 alle 12, si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi dirigenziali della contrada del leocorno e del consiglio direttivo della società il cavallino per il biennio 20242025.

· NICCHIO

– Corso bandieraie, appuntamento ogni lunedì alle 21,15 nelle stanze dell’economato. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

– Corso di pittura: chiunque volesse partecipare può recarsi nelle stanze dell’economato, ogni martedì alle 21,15. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

- Oggi assemblea in società.

– Sabato 18 novembre Glitter Night (serata over 25). Cena e dopocena con Grace Poggetti.

- Venerdì 24 banchetto del Gruppo Donatori di Sangue ’Luciano Guideri’. Come di consueto la cena sarà offerta ai donatori. Per partecipare segnarsi nel cartello in società. Per Soci e Famiglia

· ONDA

- Le tessere per il banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo che si svolgerà domenica 26 novembre sono in vendita dal 21 al 23 presso la società ’Duprè’ (dalle 17.30 alle 19.30) e dalla parrucchiera Mimma dalle 9 alle ore 18

· SELVA

– Sabato 18 novembre Sabato Selvaiolo (prenotazione obbligatoria).

– Venerdì 24 novembre Aperò.

– Sabato 25 novembre Sabato Selvaiolo con ospiti i piccoli Panterini

· TARTUCA

- La Commissione Elettorale per il rinnovo del Seggio Direttivo della Contrada e del Consiglio Direttivo della Società M. S. Castelsenio per il biennio 20242025 è disponibile a ricevere i contradaioli tutti i martedì, mercoledì e venerdì, a partire dal giorno martedì 28 novembre, nella sala della Deputazione di Seggio, con il seguente orario: dalle ore 18.30 alle ore 20.30, dalle ore 22 in poi. Chiunque fosse interessato a fissare un appuntamento può contattare i seguenti recapiti: Claudia Semplici 3387936633, Nadia Sampieri 3498416846, Leonardo Landozzi 3661665689

· TORRE

– Domenica 19 dalle 10,30 alle 12,30 apertura mensile del museo.