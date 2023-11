Consultazioni Elettorali, Pranzi, Cene e Visite: Eventi a Camporegio

· DRAGO

– Le Commissioni elettorali di contrada e di società annunciano le consultazioni aperte a tutto il popolo di Camporegio. Commissione elettorale di contrada: Consultazioni tutti i lunedì e tutti i giovedì dalle 21,30.

Commissione elettorale di società: ricevimento tutti i lunedì dalle 21,15 in poi e tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e dalle 22 in poi. Invitano i contradaioli e i soci a prenotarsi sulla app di società: app.societadicamporo.it

· GIRAFFA

– Domenica 19 novembre pranzo di Cacciagione in società. Prenotarsi tramite app o mail ([email protected]) entro il 16.

– Martedì 28 novembre cena di pesce a quattro mani Tullio&Le Sorelline. Prenotarsi tramite app o mail ([email protected]) entro il 26.

– La Commissione Elettorale di Contrada riceve i contradaioli per i colloqui nei giorni di lunedì e giovedì dalle 21 alle 23 previo appuntamento contattando Marta (3349204070).

– La Commissione Elettorale di società riceve per i colloqui dal lunedì al giovedì dalle 21,30 alle 23,30 previo appuntamento contattando Matteo (3425696 375).

· LEOCORNO

– Nei giorni di venerdì 24 e sabato 25 novembre al teatro del Costone il gruppo Solidarietà della Contrada del Lecorno presenta ‘Pensione Cristina’, una commedia in due atti scritta e diretta da Letizia Gettatelli Vannoni, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Il Laboratorio. Per info e prenotazione biglietti, che potranno essere acquistati presso i locali della Contrada esclusivamente il 19 novembre, contattare Chiara Bologni (cell. 3488588296) entro e non oltre il 16 novembre.

· NICCHIO

– Corso bandieraie, appuntamento ogni lunedì alle 21,15 nelle stanze dell’economato. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

– Corso di pittura: chiunque volesse partecipare può recarsi nelle stanze dell’economato, ogni martedì alle 21,15. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

– Sabato 18 novembre Glitter Night (serata over 25). Cena e dopocena con Grace Poggetti. Segnarsi nel cartello entro lunedì 13 novembre.

· ONDA

– Venerdì 10 e sabato 11 novembre tornano le serate nel frantoio con le cene dell’olio nella Società Giovanni Dupré. Venerdì 10 saranno in cucina Laura Moraca & Co., sabato 11 Stefania, Lorenzo & Co. Per info e prenotazioni: Ondapp o contattare Marco Carletti, Giancarlo Monari o Fabrizio Monelli.

· PANTERA

– Sabato 11 novembre cenino in società. Prenotazioni esclusivamente su PanterApp, ricordiamo che la prenotazione chiude 24 ore prima dell’evento.

· SELVA

– Sabato 11 novembre sabato selvaiolo con ospiti gli amici del Travaglio (prenotazione obbligatoria).

– Mercoledì 15 novembre ‘Pianeta Costone in collaborazione con la Contrada della Selva organizza una serata da trascorrere tutti assieme a sostegno del Costone’. Tutti a tavola con gli Attortellati in società (prenotazione obbligatoria entro l’11 novembre).

· TORRE

– Venerdì 10 novembre alle 7,40

donazione di gruppo al Centro Emotrasfusionale. Per appuntamento contattare Stefano Mancini 335456835. Alle 20 festa dei donatori. Cena annuale aperta a tutti.

– Sabato 11 Il Gruppo Piccoli organizza la visita ai bottini e Museo dell’acqua.