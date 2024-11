Consulta comunale delle associazioni, Mario Minucci presidente

Si è tenuta l’assemblea d’insediamento della consulta comunale dell’Associazionismo e del Volontariato alla presenza dell’assessora Martina Borgogni, che, come da regolamento, ha proposto il nominativo del nuovo presidente, individuato dalla Giunta Comunale nella figura di Mauro Minucci (foto), che dopo le procedure di voto è stato eletto all’unanimità. "Sono molto contenta – afferma l’assessora Martina Borgogni – della bellissima partecipazione durante l’assemblea di insediamento. Le associazioni sono una ricchezza per la nostra comunità, centri di socialità presenti in ogni angolo del nostro vasto territorio che la rendono viva, partecipe e attenta ai bisogni di tutte e tutti". Mauro Minucci residente a Quercegrossa, classe 1964, ha ricoperto l’incarico di assessore esterno nel Comune di Castelnuovo Berardenga, con deleghe a personale, patrimonio, rapporti con le frazioni, sport, caccia e agricoltura, nel precedente mandato amministrativo. È attualmente presidente, oltre che socio fondatore, dell’associazione di escursionismo Camminando a Quercegrossa.