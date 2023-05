’Consonanze editoriali’ fra Siena e Firenze Accordo per le pubblicazioni scientifiche

Le Università di Siena e Firenze hanno firmato un accordo di collaborazione editoriale per la pubblicazione di opere scientifiche attraverso i rispettivi marchi editoriali USiena Press e Firenze University Press. L’obiettivo è anche quello di innovare i servizi editoriali per la didattica universitaria, rafforzare le politiche open access e sperimentare nuovi processi produttivi. Per discutere di questi temi, USiena Press e Firenze University Press hanno organizzato una tavola rotonda sull’editoria universitaria, che si terrà oggi dalle 10 nell’Aula Magna Storica dell’Ateneo senese. L’evento ’Consonanze Editoriali’ vedrà la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti di Atenei nazionali che discuteranno dei temi legati all’editoria universitaria e alla promozione della ricerca scientifica; partecipano poi Alessandra Petrucci (nella foto), rettrice Università di Firenze e Roberto Di Pietra, rettore Università di Siena. I primi risultati dell’iniziativa sono l’avvio di due nuove collane editoriali e il rilancio di una storica rivista dell’Ateneo senese: ’Carteggi’ e materiali del Centro Interdipartimentale di ricerca Franco Fortini, ’Studi di letterature moderne e comparate’ e ’L’Ospite Ingrato’.