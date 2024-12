Consiglio sul lavoro: "Si terrà il 27 febbraio"

In un momento complicatissimo per il mondo del lavoro senese - con la decisione di Beko di chiudere a fine 2025 lo stabilimento di viale Toselli e le uscite accompagnate annunciate da Gsk che sono solo gli ultimi tasselli di un puzzle preoccupante per i livelli occupazionali del territorio -, il presidente del consiglio comunale Davide Ciacci aveva comunicato, il 28 novembre scorso, di voler convocare un Consiglio comunale apposito sul tema del lavoro.

"D’accordo con la conferenza dei capigruppo - aveva detto Ciacci -, annuncio che verrà dedicato un Consiglio comunale a inizio 2025 al tema del lavoro nella nostra città e per questo, appena uscirà il calendario ufficiale, invito le organizzazioni sindacali a far pervenire eventuale richiesta di partecipazione". Decisione che è stata confermata durante la seduta consiliare di ieri, quando il calendario è stato ufficialmente redatto. Le prossime sedute si terranno giovedì 16 gennaio, giovedì 13 e giovedì 27 febbraio, giovedì 20 marzo, giovedì 10 e martedì 29 aprile. Tra le date ufficializzate dal presidente Ciacci durante le sue comunicazioni nella seduta di ieri, la seduta da cerchiare in rosso è proprio quella del 27 febbraio, quando il dibattito si concentrerà proprio sulla situazioni dei lavoratori senesi. "Come già annunciato – ha spiegato Ciacci – la seduta del 27 febbraio sarà dedicata al tema del lavoro. Concorderemo con i capigruppo le modalità di intervento da parte di istituzioni del territorio, associazioni di categoria e rappresentanti dei lavoratori".