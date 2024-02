Consiglio nazionale Psi. Ardanese: "Impegnati per il dialogo a sinistra"

Si è svolto nei giorni scorsi il Consiglio nazionale del Psi in previsione delle prossime elezioni europee. Per la Federazione di Siena hanno partecipato il segretario provinciale, Alfredo Ardanese, e Giorgio Del Ciondolo della segreteria nazionale. "È stata una giornata importante. Il partito ha dato mandato pieno al segretario Enzo Maraio a individuare la soluzione politica migliore per i socialisti e per l’intero fronte della sinistra"", spiega Ardanese. "Come partito – aggiunge – siamo anche impegnati sul piano nazionale per costruire un’alternativa di governo a questa destra e su quello provinciale per definire un percorso che porti a un maggiore dialogo tra le forze della sinistra per definire insieme le migliori candidature per l’amministrazione dei Comuni che andranno al voto. Di recente si è riunito il direttivo provinciale e torneremo a farlo a breve".