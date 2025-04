Consiglio comunale ‘infuocato’. E’ previsto un duro confronto tra maggioranza ed opposizione

Tutti i nodi al pettine: il consiglio comunale del 29 aprile si preannuncia infuocato. È fissato per lunedì 29 aprile, nella sala consiliare intitolata a David Sassoli, un consiglio comunale destinato a scuotere le acque della politica cittadina. Un’agenda fitta e carica di tensioni animerà il confronto tra maggioranza e opposizione, con i gruppi consiliari Partito Democratico Vannetti Sindaco e Colle per Vannetti Sindaco pronti a sollevare una raffica di interrogazioni che puntano dritte al cuore dell’amministrazione.

Molti i temi caldi. Si parlerà dello stato dei lavori e della tanto attesa riapertura dell’ascensore del Baluardo, diventato ormai un simbolo di disservizi e ritardi. Verranno chieste chiarificazioni su alcune dichiarazioni del sindaco relative al Piano Operativo Comunale, pronunciate durante un recente incontro pubblico. Altro punto critico: la domanda presentata per il bando regionale "Interventi di sostegno per le città murate della Toscana".

Si discuterà inoltre dello stato della rete stradale comunale, con un focus sui lavori previsti per il 2025 e sulla vicenda della riacquisizione del Palazzo dell’Orologio, su cui i gruppi consiliari di minoranza attendono chiarimenti sia tecnici che politici. Non mancheranno interrogazioni sull’evento Natale a Colle e sul Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani.

Dal centrosinistra anche due mozioni: una riguardante il finanziamento del Fondo Affitti e della morosità incolpevole, per sostenere le fasce più fragili della popolazione, l’altra per l’istituzione di una commissione mista dedicata alla valutazione delle domande di contributo, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e imparzialità nei processi decisionali.

Infine, saranno presentati due ordini del giorno destinati a fare rumore: il primo chiede l’annullamento del Piano Operativo Comunale, il secondo esprime una posizione netta contro i tagli del Governo alla finanza degli enti locali, ritenuti penalizzanti per le amministrazioni locali.

Tanti temi, un solo consiglio: quello del 29 aprile sarà il banco di prova. Da una parte il vigore delle opposizioni e dall’altra la capacità dell’aula di affrontare, finalmente, le questioni più spinose che riguardano la città. I motori si scaldano tra temi nuovi e vecchie problematiche in città, che però saranno affrontate in un lungo consiglio comunale per la prossima settimana.

Lodovico Andreucci