"Consiglio comunale aperto su Nottola"

"In consiglio comunale abbiamo presentato un’interpellanza per richiedere la disponibilità dell’amministrazione a promuovere nel più breve tempo possibile la convocazione di un consiglio comunale aperto a tutta la cittadinanza e agli operatori del settore sanitario, anche direttamente nell’auditorium presente all’interno dell’ospedale, finalizzata a ribadire la necessità di porre in essere ogni azione necessaria a salvaguardare la centralità e la funzionalità dell’Ospedale di Nottola", si legge in una nota del gruppo consiliare Centrodestra e indipendenti per Montepulciano. "Da ormai due anni le sigle sindacali del personale sanitario hanno manifestato a più riprese la necessità che la Regione investa adeguate risorse per potenziare il nostro ospedale, sia in termini di personale sia in termini di aggiornamento tecnologico e infrastrutturale, senza che tuttavia ad oggi siano state intraprese iniziative decisive. Le ultime affermazioni dell’Azienda non ci convincono, essendo palese la carenza di organici ed il numero di professionisti pronti alla mobilità verso altri ospedali".

Proseguono i consiglieri: “in un contesto in cui la richiesta di un direttore generale legato al territorio è stata disattesa da parte del Governatore della Toscana, appare imprescindibile che la politica locale ribadisca la volontà di salvaguardare l’Ospedale di Nottola da qualsiasi azione di marginalizzazione a vantaggio di altri presidi o della sanità privata e comunque a discapito della cittadinanza".