Consiglio a Montepulciano. Si parla subito di Tari

Si insedia domani alle 10 il nuovo Consiglio comunale di Montepulciano. All’ordine del giorno l’insediamento e la convalida degli eletti. Il sindaco Michele Angiolini renderà il proprio giuramento e presenterà la Giunta comunale e il vicesindaco. Si procederà quindi all’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale e alla nomina della Commissione elettorale. Infine, saranno nominati i rappresentanti del Comune nel Consiglio dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e la commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Si parlerà anche di Tari e rifiuti. Questa la composizione del Consiglio: della maggioranza Centrosinistra per Montepulciano, che ha espresso il sindaco Angiolini, fanno parte Piero Di Betto, Giuliana Calzini, Gianluca Fe’, Jacopo Pennecchi, Marco Meacci, Michela Salvadori, Elias Mele, Lucia Maccari, Lara Pieri, Monica Gonnelli e Monica Bettollini. Per il Centrodestra e Indipendenti per Montepulciano risultano eletti, oltre al candidato sindaco Gianfranco Maccarone, Eros Trabalzini, Marzia Lazzerini, Gian Luca Andreozzi. Per la lista Futuro Poliziano entra Nunziata Carbè. La consigliera Lara Pieri è stata chiamata a far parte della Giunta ma conserverà comunque il proprio ruolo in Consiglio. Gli altri assessori sono Luciano Garosi, indicato anche come Vicesindaco, Angela Barbi, Lorenzo Bui e Alberto Millacci.