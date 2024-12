Consegnato il Premio Città di Colle. La Pro Loco per il 2024 ha scelto l’abile progettista Duccio Santini

È stato consegnato ieri il premio città di Colle a Duccio Santini. Premio che decide la Pro Loco e viene consegnato dal sindaco. "Da colligiano sono estremamente felice di questo riconoscimento – sottolinea Santini –. La mia città è sempre stata al centro del mio operato e dei miei pensieri. Ringrazio sia l’amministrazione comunale, che la Pro Loco e tutti coloro che hanno pensato a me e che mi hanno proposto per questo premio". Duccio Santini nato a Colle, classe 1949. Si è laureato nel 1974 presso l’Università degli Studi di Firenze. Ha sempre diviso la sua attività tra progettazione ed insegnamento. Il suo stile e la sua filosofia è sempre stata quella di ricercare l’essenzialità della forma legata alla funzionalità. Si è sempre interessato particolarmente alla definizione del dettaglio, ma senza mai lasciare la funzione dei suoi progetti. In quel di Colle, ma anche nel resto della provincia sono molti i suoi ‘tocchi’. Nelle sue esperienze progettuali ha sempre trattato con uguale interesse i campi di applicazione legati alla grafica, al design ed anche all’architettura. "Il lavoro che porto avanti è quello di una collaborazione con le varie associazioni o gruppi che mi chiedono un aiuto, un pensiero o un’idea – continua Santini –. Lo faccio molto volentieri perché ritengo che la creatività sia il motore per qualsiasi esperienza. Inoltre, cerco sempre di esprimere quelle che sono le mie idee su Colle anche attraverso i social. Posto dei disegni che vogliono essere dei segnali e delle mie impressioni". Il professor Meris Mezzedimi è stato il relatore del premio. "Quest’anno la scelta è caduta sull’architetto Duccio Santini – affermano in una nota dalla Pro Loco –. Il suo amore per la città lo ha portato a progettare, trasformare e rimodellare aree urbane degradate per destinarle a funzioni di pubblica utilità. Grande e’ stato il suo impegno a favore del mondo del cristallo nella partecipazione al progetto del Museo, di cui è stato per più di 10 anni direttore. Da sottolineare il grande contributo grafico che ha dato a questo mondo. È stato per più di 30 anni docente di storia dell’arte". Durante la premiazione è stata citata anche una delle ultime opere di Santini, recentemente allestita al Teatro del Popolo presentata all’interno dell’evento ‘Libere di Volare’, voluto da Selena Italy. Il genio creativo di Santini, Duccio per tutti i colligiani, in città ed anche in provincia è ben noto.

Lodovico Andreucci