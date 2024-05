’Connetto Festival’ al Politeama. Quattro serate con le stelle del Jazz

Torna a Poggibonsi da domani al 25 maggio ’Connetto Festival’, festival jazz con stelle del panorama contemporaneo. Alla sua seconda edizione, prevede concerti, prove aperte, mostre, produzioni originali e tanto spazio ai giovani talenti, per un viaggio che vuole accendere i riflettori su quanti, in questo angolo di Toscana, sono diventati punti di riferimento importanti per un’azione culturale che ha scelto di puntare sulla creatività e la musica. Un progetto aperto a ogni forma di contaminazione, di arricchimento artistico e di connessioni tra universi diversi, ideato per creare una interazione tra soggetti e strutture che lavorano sul territorio. Direzione artistica di Giulia Galliani e Giovanni Benvenuti. Si parte domani alle 21 nella Sala Set del Teatro Politeama, con il concerto ’More Morricone’ e il trio formato da Ferruccio Spinetti contrabbasso, basso elettrico, Giovanni Ceccarelli pianoforte, Cristina Renzetti voce. Un omaggio all’arte del grande compositore Ennio Morricone, recentemente scomparso. Giovedì, sempre in Sala Set del Politeama, alle 18.30 ’Happening’, mostra a cura di Elide Canestri, alle 20.30 concerto di Sabina Sciubba voce, tastiera e chitarra e Francesco Cangi synth e trombone. Sabina Sciubba, nota anche per fare parte come attrice della serie tv americana ’Baskets’, ha registrato tre album da solista, incluso il più recente ’Sleeping Dragon’. Venerdì, Sala Set alle 21, concerto ’Connecting Sounds’ di Francesco Diodati, chitarrista e compositore che presenterà un lavoro di giovani musicisti da lui diretti durante i giorni di Connetto. Il laboratorio si occupa di esplorare i principali elementi della musica (ritmo, melodia, armonia, timbro) attraverso l’uso della voce e del corpo o di piccoli strumenti percussivi, oltre che degli strumenti dei singoli partecipanti. Sabato alle 18 a Bottega Roots a Colle Val d’Elsa, concerto di Nico Gori ’Young Lions’ 4tet + jam session con Nico Gori clarinetto sax, Sergio Aloisio Rizzo chitarra, Francesco Tino basso elettrico, Simone Brilli batteria. Il quartetto di Nico Gori, musicista di grande esperienza, spesso al fianco di Stefano Bollani, esegue brani della tradizione jazzistica americana alternati a composizioni originali del leader. Connetto è promosso da Fondazione Elsa, Mag Collective, Comune Poggibonsi, Music Pool, Bottega Roots, Music Tribe, Mosaico Aps, Discipline(s), Jazz Cocktail.

Fabrizio Calabrese