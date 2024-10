Confronto sulla sanità. Tra richieste e timori

La preoccupazione della comunità di San Gimignano e del territorio valdelsano per la propria salutequesta sera alle 17 sarà al centro del dibattito aperto al pubblico, come annunciato al nostro giornale dallo stesso sindaco Andrea Marrucci, nella sala del nuovo centro civico comunale ’Le Granaglie’, ex sede del Consorzio Agrario al piazzale Martiri di Montemaggio. Incontro per aprire alcune riflessioni e dibattiti per la presentazione dei servizi sanitari, dove sarà approfondita al primo posto la riforma dell’emergenza-urgenza sul territorio di San Gimignano, che preoccupa per alcuni cambiamenti e fra questi la riduzione dei giorni di prelievi al distretto sociosanitario Cup.

Incontro promosso e realizzato dalla direzione Asl Toscana Sud Est, la Società della Salute Alta Val d’Elsa e soprattutto messo sul tavolo dall’amministrazione delle torri. Il Comune e farà gli onori di casa, con il sindaco Marrucci a presentare gli ospiti e l’assessora al diritto alla salute Daniela Morbis che avrà il compito di coordinare il tavolo.

Interverranno la direttrice della Zona distretto-Società della Salute Alta Val d’Elsa Biancamaria Rossi, il direttore del dipartimento di emergenza-urgenza dell’Asl Tse Mauro Breggia, il direttore dell’Area dipartimentale del 118 Asl Tse Simone Nocentini e la direttrice del dipartimento infermieristico Asl Tse Vianella Agostinelli. Questo importante evento sulla salute della comunità di San Gimignano sarà trasmesso e seguito in streaming sul canale YoutTube del Comune https://www.youtube.com/@ComuneDiSanGimignano/.

Rom. Fran.