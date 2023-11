Conferenza-spettacolo al Bandini. La storia centenaria dell’istituto tecnico

Nel novembre del 1911 iniziò l’anno scolastico nel neonato Istituto tecnico di Siena: 112 anni dopo l’istituto Sallustio Bandini organizza una conferenza-spettacolo per raccontare la propria storia. L’appuntamento è per venerdì 10 novembre alle 17,30 nell’aula magna dell’Istituto, in via Cesare Battisti. Juri Guerranti, autore nel 2011 del libro ’Il glorioso Istituto tecnico di Siena’ ripercorrerà la storia; verranno inoltre proiettate video-interviste ad ex alunni ed ex docenti, realizzate in occasione del Centenario. La storia dell’Istituto si intreccia con quella della città: durante la conferenza ci si soffermerà su come nacque la scuola, sul sostegno iniziale degli enti locali e del Monte dei Paschi, sugli anni delle due guerre mondiali, sullo sviluppo nella seconda metà del ‘900 e sulla trasformazione dei corsi di studio nel nuovo millennio. Ampio spazio verrà dedicato al senso di appartenenza alla scuola: le competizioni sportive tra istituti, l’accesa rivalità decennale con gli studenti del classico, l’inno scritto negli anni ‘30 e cantato da generazioni di alunni, la nostalgia per il vecchio edificio in via San Quirico dopo il trasferimento nel nuovo plesso di San Prospero.