Concorso letterario ’Clanis’ per gli studenti delle scuole superiori

In un mondo in cui la conoscenza delle lingue appare un requisito sempre più importante per le nuove generazioni, che sia a scuola oppure per aprirsi prospettive più ampie in un’ottica lavorativa, rimanere attaccati alle origini è ugualmente necessario, perché la cultura dei luoghi di nascita è un "bagaglio" di saperi e di valori che non deve andare disperso. Anche questa, infatti, è storia e genera un attaccamento fondamentale per lo sviluppo di un territorio. Ben venga, pertanto, il ritorno del concorso letterario "Clanis" che il Comune di Torrita di Siena, nell’ambito della manifestazione "Torrita Borgo dei Libri" (24 e 25 maggio), in collaborazione con la Pro Loco, promuove. Riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con sede in uno dei comuni della Valdichiana senese o aretina, il concorso oltre a promuovere l’avvicinamento alla scrittura mira a stimolare la scoperta, la pratica e la valorizzazione della lingua e della tradizione della Valdichiana per contribuire alla conservazione dell’identità culturale.

Il tema, per l’edizione 2025, è "La città che vorrei": i giovani scrittori presenteranno un elaborato inedito, redatto in dialetto chianino, per un massimo di diecimila battute. Saranno selezionati 15 testi, dal primo al quinto classificato previsti premi per 100 euro di cui la metà in buoni per acquisto libri; dal sesto al decimo la cifra scende a 75 euro (35 euro per i libri) e dall’undicesimo al quindicesimo si passa a 50 euro (20 euro dedicati ai libri). I buoni dovranno essere utilizzati a "Torrita, Borgo dei Libri 2025". Per i vincitori non ancora maggiorenni, per il ritiro dei premi in denaro, sarà necessaria la presenza di un adulto responsabile. La premiazione avrà luogo nella sala "Fedra Neri Farolfi", in Piazza Matteotti, il 24 maggio alle ore 16. I testi, riporta il bando, dovranno essere inviati entro il 4 maggio.

Luca Stefanucci