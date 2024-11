Concorso della Provincia per istruttori contabili. Corso di preparazione

La Fp Cgil di Siena organizza un corso di preparazione per il concorso indetto dalla Provincia di Siena per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 4 figure da inquadrare nel profilo di istruttore amministrativo-contabile (ex categoria C), che scade oggi. Il corso è rivolto agli iscritti CGIL e a tutti coloro che si iscriveranno, sarà disponibile su piattaforma on-line con lezioni videoregistrate e potrà essere seguito secondo le necessità del candidato. Gli argomenti trattati saranno: ordinamento degli enti locali e fonti normative, reati contro la pubblica amministrazione, diritto amministrativo, procedimento e atti amministrativi, normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, normativa privacy, contratti e appalti pubblici, normativa in materia di pubblico impiego, tributi provinciali, diritti e doveri dei dipendenti pubblici, contabile e finanziario degli enti locali.